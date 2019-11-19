США продлили на 90 дней разрешение на работу компаний страны с Huawei

США продлили на 90 дней разрешение на работу компаний страны с HuaweiВашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co.

В заявлении министра торговли Уилбура Росса говорится, что это "позволит операторам продолжать обслуживание клиентов в некоторых из самых отдаленных районов Соединенных Штатов".

Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа заявил CNBC, что решение США мало повлияет на его компанию. По его словам, Huawei может поставлять свою продукцию клиентам, не полагаясь на американские комплектующие.

Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий, и ее статус был предметом торговых переговоров между США и Китаем. Huawei из-за санкций потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Многие небольшие телекоммуникационные компании в сельской местности США используют оборудование Huawei и другой китайской компании ZTE. По данным американских СМИ, Федеральная комиссия по связи США (FCC) начала собирать информацию о том, каким может быть объем расходов на замену оборудования. Программа замены оборудования может быть профинансирована как за счет средств программы финансирования FCC - Universal Service Fund, так и за счет выделения Конгрессом средств специально на эти цели.