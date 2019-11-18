По вопросу предельной концентрации с/х земли в одних руках будет найден компромисс ко второму чтению – уполномоченный Зеленского

Компромисс по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках после снятия моратория на ее продажу будет найден ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", после проведения дискуссий со всеми участниками процесса и заинтересованными сторонами, отмечает уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

"Наиболее дискуссионное, что у нас сегодня осталось, и то, вокруг чего у нас будет в парламенте жаркая дискуссия, это вопрос концентрации. 213 тыс. га в одни руки не воспринимается обществом, это слишком большие объемы, и это, безусловно, мы будем пересматривать. Но вопрос того, в каком формате, какие критерии, будут ли это какие-то процентные, 0,5%, допустим, или 0,3%, или это будет зафиксировано в гектарах, что не более чем столько-то", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Лещенко указал, что президент Украины Владимир Зеленский дал ему поручение отработать этот вопрос с народными депутатами, профильными ассоциациями, собственниками паёв, и непосредственно с органами государственной власти и местного самоуправления.

"Они должны высказать свою позицию, мы это все обработаем, и в рамках их предложений будем пытаться найти компромисс. Я думаю, что по вопросу концентрации земель на начало декабря у нас уже будет какая-то проектная часть, которая должна устроить всех", - пояснил он.

Лещенко подчеркнул, что, несмотря на всю критику, президент запустил по вопросу земельной реформы "режим национального диалога".

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.

Также Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на всеукраинском референдуме. Президент отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса".



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