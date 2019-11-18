Экономика

18:36 18.11.2019

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $62,2 за баррель

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Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $62,2 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник, растеряв часть завоеванных ранее позиций, на фоне неопределенности относительно перспектив торговой сделки между США и Китаем.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 составляет $62,22 за баррель, что на $1,08 (1,71%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,83 (1,44%) - до $56,89 за баррель.

WTI в понедельник утром достигла максимума за восемь недель, превысив отметку $58 за баррель, но отступила на фоне сообщений об эскалации столкновений между протестующими студентами и полицией в Гонконге, отмечают аналитики.

Нефтяной рынок в целом коррелирует с рынком акций США, сказал старший вице-президент по энергофьючерсам Mizuho Securities USA Роберт Явгер, слова которого приводит MarketWatch.

Фондовые индексы США слабо колеблются в начале торгов в понедельник. Торги в пятницу они завершили на рекордных максимумах на фоне возобновившихся надежд на способность США и Китая заключить торговое соглашение, при этом индекс Dow впервые превысил отметку 28000 пунктов.

Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако в понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в ноябре в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум.

Ранее Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, добавив, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

Теги: #нефть #цена
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