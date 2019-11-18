Экономика

18:28 18.11.2019

Шефчович рассчитывает на обсуждение транзитного контракта на уровне президентов Украины и РФ

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Шефчович рассчитывает на обсуждение транзитного контракта на уровне президентов Украины и РФ

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин 9 декабря на саммите "нормандского формата" смогут обсудить контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

В видеокомментарии, обнародованном словацким изданием Pravda, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Шефчович отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе и АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), в собственность которого в рамках отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС).

Теги: #нормандский_формат #газ #шевчович
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