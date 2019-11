"Нафтогаз" пока не получил официальные предложения от "Газпрома" – топ-менеджер НАК

НАК "Нафтогаз Украины" пока не получил от ПАО "Газпром" (РФ) официальные предложения о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год, дал понять исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Так, на своей странице в Facebook он обнародовал картинку с подписью "look at all that mail not being delivered", озаглавив ее "где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза".

В свою очередь гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в комментариях к посту Витренко пошутил про нерасторопность почты России: "Я даже знаю, кто за это отвечает".

Ранее, в понедельник днем, "Газпром" заявил, что компания за подписью председателя правления Алексея Миллера направила в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В частности, в предложении "Газпрома" должно быть указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, говорится в сообщении управления информации монополии.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.