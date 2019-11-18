Запасы алюминия в Японии в октябре сократились на 2,6% с максимума за 3 года

Складские запасы алюминия в Японии в октябре сократились на 2,6% с максимального за три года объема, зафиксированного по итогам предыдущего месяца, свидетельствуют данные трейдинговой компании Marubeni Corp.

Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на конец прошлого месяца составляли 318,2 тыс. тонн по сравнению с 326,7 тыс. тонн на 30 сентября.

Относительно октября 2018 года запасы повысились на 0,3%.

Marubeni, которая является крупнейшим импортером алюминия в Японии, ведет расчеты запасов с июня 1995 года.