Запасы алюминия в Японии в октябре сократились на 2,6% с максимума за 3 года
Складские запасы алюминия в Японии в октябре сократились на 2,6% с максимального за три года объема, зафиксированного по итогам предыдущего месяца, свидетельствуют данные трейдинговой компании Marubeni Corp.
Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на конец прошлого месяца составляли 318,2 тыс. тонн по сравнению с 326,7 тыс. тонн на 30 сентября.
Относительно октября 2018 года запасы повысились на 0,3%.
Marubeni, которая является крупнейшим импортером алюминия в Японии, ведет расчеты запасов с июня 1995 года.