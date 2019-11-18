Экономика

17:57 18.11.2019

Volkswagen подтвердил прогноз на 2019г и среднесрочные финансовые ориентиры

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Volkswagen AG (VW), крупнейший по объему продаж автоконцерн мира, подтвердил прогноз на 2019 год и финансовые целевые показатели, установленные в стратегии развития бренда до 2025 года.

"Мы продолжаем реализацию наших амбициозных стратегических финансовых целей на 2020-2025 годы. Мы также подтверждаем прогноз на 2019 год", - заявил финансовый директор концерна Франк Виттер.

По словам Виттера, VW остается весьма устойчивой, несмотря на все более сложные экономические условия. "Тем не менее, нам придется соблюдать финансовую дисциплину, чтобы достичь долгосрочных целей", - добавил он.

Согласно прогнозу группы, рентабельность по операционной прибыли в 2019 году составит 6,5-7,5% без учета разовых факторов. В 2020 году показатель, как ожидается, останется на этом уровне, а к 2025 году достигнет 7-8%. Доходность акционерного капитала в автомобильном подразделении прогнозируется на уровне 12-14% в 2019 и 2020 годах и более 14% начиная с 2025 года.

Кроме того, VW намерен достичь соотношения капитальных затрат и дохода с продаж в автомобильном бизнесе на уровне 6% начиная с 2020 года по сравнению с 6,5-7,5%, прогнозируемых на 2019 год. Соотношение затрат на исследования и разработки и дохода с продаж также планируется снизить до 6% с 6,5-7,5% в 2019 году.

Котировки акций Volkswagen снижаются на 3,5% в ходе торгов в понедельник. С начала 2019 года капитализация компании увеличилась на 26,1%, до 91,1 млрд евро.

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