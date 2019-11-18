Экономика

16:26 18.11.2019

Высокий суд Лондона предоставил экс-владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите по делу банка до 10 января 2020 г. - источник

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Высокий суд Лондона предоставил экс-владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите по делу банка до 10 января 2020 г. - источник

Высокий суд Лондона 15 ноября решил предоставить экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову дополнительное время для подготовки к защите по делу банка до 10 января 2020 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в банке.

Согласно данным источника, адвокат Майкл Булс, представляющий Коломойского, попросил судью Высокого суда Брайана Ролингса дать ему время для подготовки к защите до 25 февраля, однако суд определил дату до 10 января.

Теги: #лондон #приватбанк #суд
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