Экономика

13:10 18.11.2019

Для бизнесменов один из самых сложных пунктов при подаче документов на госслужбу является декларация - Стародубцев

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Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев заявляет, что для бизнесменов один из самых сложных пунктов при подаче документов на конкурс на государственную службу является декларация.

"Для бизнесменов один из самых сложных пунктов при подаче документов на госслужбу - это декларация. Несмотря на то, что это не налоговая, а антикоррупционная декларация, и у нее совершенно другая цель и логика - бизнесмены ее пугаются. Я понимаю желание всех наших антикоррупционеров видеть все о человеке заранее, но с такими требованиями трудно привлекать крутых людей", - сообщил Стародубцев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, глава НАГС констатировал, что пока изменений в этом вопросе не предусматривается.

"Я просто бегаю по всем тусовкам, стараюсь помогать, убеждать, мотивировать, говорить, что это не налоговая, это другая декларация. Проблема не в том, что они живут "в черную", и не готовы открываться. Вопрос в том, что там куча чувствительной информации, которую начинают знать конкуренты. То есть, человек из бизнеса должен сначала открыться, а потом еще неизвестно, пройдет ли. В этой ситуации пока трудно что-то сделать. Думаю над этим", - добавил он.

Что касается подачи других документов для участия в конкурсе, то, по словам Стародубцева, пакет документов упростили.

"Теперь копий паспортов, дипломов уже никто не подает - только информацию из этих документов. Но предварительную проверку мы, все же, делаем", - пояснил глава Нацагенства госслужбы.

Полный текст интервью со Стародубцевым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #стародубцев #госслужба #нагс
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