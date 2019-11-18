Экономика

12:52 18.11.2019

Стародубцев выступает за кардинальное упрощение процедур на госслужбе

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 Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев выступает за кардинальное упрощение процедур на государственной службе.

"Я считаю, что наша страна находится в совершенно плохом состоянии, и мы не выдержим, если мы будем двигаться таким медленным темпом, поэтому нам нужно кардинально что-то делать по-другому. А по-другому - это значит рисковать, упрощать увольнение и рекрутинг, например… Пока нужно все упростить, так как пропорция вурдалаков, которые пользуются несовершенством различных процедур, сильно превышает количество нормальных людей, которые от этого могут пострадать", - сообщил Стародубцев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы НАГС, на данный момент в конкурсные процедуры на госслужбу уже внесено ряд изменений. В частности, теперь конкурсная комиссия предоставляет субъекту назначения перечень из нескольких кандидатов, которые показали лучшие результаты, вместо одного победителя, как это было раньше.

Также уменьшалось количество компетенций и их расстановка по этапам оценивания в ходе конкурса. Таким образом, на сегодня в конкурсах на госслужбу есть три этапа. Первый - тестирования по иностранному языку, законодательству, абстрактному мышлению, которые проверяют минимальные требования ментальной способности человека. Второй - собеседование с комиссией высшего корпуса на общепонятные человеческие навыки: лидерство, коммуникация, ориентация на результат и стрессоустойчивость. Третий – собеседование с субъектом назначения, который оценивает опыт, добропорядочность и планы на конкретной позиции у тех, кто попал в шорт-лист по результатам конкурса.

"С ситуационными задачами мы долго думали, и сделали их необязательными, но очевидно, что сейчас их никто использовать не будет. Именно на ситуационных задачах, и это абсолютный факт, срезается большинство кандидатов из бизнеса. Это очень неоднозначный инструмент", - добавил Стародубцев.

Он отметил, что на данный момент больше влияния на результат конкурсов имеют собеседования, так как оценивается больше компетенций.

"Это больший субъективизм, я это абсолютно понимаю. Но на категорию "А" - нам нужен менеджер. И софт-скиллы здесь важнее законодательства, знания которого легко и объективно проверяется тестами. Поэтому, я никого не хочу обидеть, но нам нужно больше людей из бизнеса, потому что бизнес значительно более эффективен в Украину и там значительно лучше с софт-скиламы. И HR пока можно научиться только в бизнесе", - констатировал Стародубцев.

Полный текст интервью со Стародубцевым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #стародубцев #госслужба #нагс
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