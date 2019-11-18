Стародубцев выступает за кардинальное упрощение процедур на госслужбе
Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев выступает за кардинальное упрощение процедур на государственной службе.
"Я считаю, что наша страна находится в совершенно плохом состоянии, и мы не выдержим, если мы будем двигаться таким медленным темпом, поэтому нам нужно кардинально что-то делать по-другому. А по-другому - это значит рисковать, упрощать увольнение и рекрутинг, например… Пока нужно все упростить, так как пропорция вурдалаков, которые пользуются несовершенством различных процедур, сильно превышает количество нормальных людей, которые от этого могут пострадать", - сообщил Стародубцев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам главы НАГС, на данный момент в конкурсные процедуры на госслужбу уже внесено ряд изменений. В частности, теперь конкурсная комиссия предоставляет субъекту назначения перечень из нескольких кандидатов, которые показали лучшие результаты, вместо одного победителя, как это было раньше.
Также уменьшалось количество компетенций и их расстановка по этапам оценивания в ходе конкурса. Таким образом, на сегодня в конкурсах на госслужбу есть три этапа. Первый - тестирования по иностранному языку, законодательству, абстрактному мышлению, которые проверяют минимальные требования ментальной способности человека. Второй - собеседование с комиссией высшего корпуса на общепонятные человеческие навыки: лидерство, коммуникация, ориентация на результат и стрессоустойчивость. Третий – собеседование с субъектом назначения, который оценивает опыт, добропорядочность и планы на конкретной позиции у тех, кто попал в шорт-лист по результатам конкурса.
"С ситуационными задачами мы долго думали, и сделали их необязательными, но очевидно, что сейчас их никто использовать не будет. Именно на ситуационных задачах, и это абсолютный факт, срезается большинство кандидатов из бизнеса. Это очень неоднозначный инструмент", - добавил Стародубцев.
Он отметил, что на данный момент больше влияния на результат конкурсов имеют собеседования, так как оценивается больше компетенций.
"Это больший субъективизм, я это абсолютно понимаю. Но на категорию "А" - нам нужен менеджер. И софт-скиллы здесь важнее законодательства, знания которого легко и объективно проверяется тестами. Поэтому, я никого не хочу обидеть, но нам нужно больше людей из бизнеса, потому что бизнес значительно более эффективен в Украину и там значительно лучше с софт-скиламы. И HR пока можно научиться только в бизнесе", - констатировал Стародубцев.
Полный текст интервью со Стародубцевым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".