Экономика

12:15 18.11.2019

Стародубцев считает контрактную госслужбу хорошим инструментом в сегодняшних условиях

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 Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев считает, что любая государственная служба может быть по контракту, и считает ее хорошим инструментом в сегодняшних условиях.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, когда заработает контрактная госслужба, Стародубцев сказал: "Закон предусматривает, что с нового года. Но это инструмент, который мы себе создали на вырост".

Он отметил, что норма об ограничении количества контрактной госслужбы была принята в консенсусе с международными партнерами, которые утверждали, что на постоянные функции нельзя нанимать людей на контракт.

"Лично я поддерживал более радикальный вариант, чтобы любая госслужба могла быть по контракту… Я искренне верю, что если человек раз в какой-то период должен подписать контракт, то меняется парадигма отношений между сотрудником и работодателем. Не работодатель должен доказывать человеку, что он не состоятельный, а работник должен доказать свою состоятельность, чтобы с ней продлили контракт. Я считаю, что контракт - это на сегодняшний день очень классный инструмент", - констатировал глава Нацагентсва госслужбы.

Полный текст интервью со Стародубцевым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #стародубцев #нагс
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