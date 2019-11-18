Экономика

11:49 18.11.2019

Стародубцев о реформе Нацагентства госслужбы: Хочу, чтобы через полгода это было похоже на команду ProZorro

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Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев хочет провести полную перезагрузку НАГС на протяжении полугода.

"Хочу, чтобы через полгода это было похоже на команду ProZorro", - сообщил Стародубцев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по его словам, также будет проходить работа над ребрендингом Нацагентства, в частности, изменения должны коснуться логотипа и аббревиатуры названия.

"Когда я пришел, то сказал, что должна быть введена функция управления персоналом в государственной службе. Должен появиться HR, которого сейчас нет. У нас есть функция кадрового учета, возведенная в культ. Кадровый учет должен диджитализироваться и упрощаться, но остаться, а дополнительно должны появиться все другие функции, из которых и состоит на самом деле HR: рекрутинг, адаптация, управление эффективностью, развитие людей, мотивация, компенсация, коммуникация смыслов. Моя задача - распространить это на всю государственную службу", - сообщил Стародубцев.

Он отметил, что хочет прекратить практику, когда в Нацагенстве госслужбы пишутся нормативы, но сами сотрудники ведомства не следуют логике предполагаемых изменений.

Что касается структуры НАГС, то Стародубцев подчеркнул, что изменения коснутся всех.

"На этой неделе мы успели поговорить почти со всеми командами. Я задал три вопроса: что мы в 2020 году должны продолжить делать, что мы должны начать делать нового, и мы точно должны прекратить делать. Мне было нужно, чтобы люди углубились в свои текущие задачи. Далее я рассказал им свою миссию, что мы планируем делать, и просил их найти свое место в этой "большой мечте", - добавил он.

Среди прочего, Стародубцев отметил, что, несмотря на предполагаемый большой объем работы в ходе проведения реформы, численность сотрудников Нацагенства увеличивать не будут.

"В НАГС достаточно вакансий. И, в конце концов, мы еще будем сокращаться за счет цифровизации и за счет того, что часть функций мы оптимизировали: "прибили" контроль и "добиваем" дисциплинарку", - заявил он.

Также Стародубцев отметил, что не намерен сменять своих заместителей Владимира Куприя и Андрея Заболотного.

"Я точно буду делать реорганизацию, кто-то из работников будет уходить, кто-то сюда будет приходить. Мы с заместителями в постоянном диалоге, и они видят себя в этом проекте, и я их так же здесь вижу", - отметил он.

Полный текст интервью со Стародубцевым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #стародубцев #нагс
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