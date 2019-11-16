Экономика

00:41 16.11.2019

Cadogan продает "Укринвест Группе" свою вторую "дочку" "АстроИнвест Украина" за $1,2 млн

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Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum достигла договоренности с "Укринвест Групп" (Киев) о продаже своей дочерней компании ООО "Астроинвест-Украина" (Зинькив Полтавской обл.) за $1,2 млн.

Как говорится в сообщении Cadogan на Лондонской фондовой бирже в пятницу, вместе с объявленной в начале октября продажей "Укринвест Групп" другой украинской "дочки" ПК "Газвыдобування" (Полтава) за $2,8 млн, общая сумма выручки от сделок достигла $4 млн.

Как отмечалось, продажа компаний является частью плана Cadogan по созданию основы для роста в Украине посредством разумного использования своих денежных средств и монетизации активов. Cadogan занимается разработкой Дебеславецкого и Монастырецкого месторождений на западе страны, тогда как проданные компании были расположены на востоке.

По итогам 2018 года Cadogan получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году. Среднесуточная добыча углеводородов в прошлом году возросла на 61% – до 250 баррелей нефтяного эквивалента.

"Астроинвест-Украина" занимается поставкой газа в Украине с 2006 года с момента вхождения в группу Cadogan. В 2014-2016 гг. также осуществляла импорт газа в Украину из ЕС. Как отмечается на сайте компании, она наладила тесное сотрудничество с компаниями-резидентами Германии, Швейцарии и Польши.

В последние годы финансовые показатели компании снижались. Выручка сократилась с 1,804 млрд грн в 2015 году до 514,76 млн грн в 2016 году, 261,23 млн грн в 2017 году и 0,07 млн грн в 2018 году. Все эти годы компания завершала с чистым убытком, в том числе в минувшем году он вырос до 102,11 млн грн с 91,75 млн грн годом ранее.

ООО "Укринвест Групп" зарегистрировано в 2008 году на "МГИ Энтерпрайсиз Инк" (Белиз), конечным бенефициаром является Виктория Перченко. Компания также занимается поставкой природного газа небытовым потребителям. В минувшем году выручка компании осталась на уровне около 10,5 млн грн.

В апреле этого года из сообщения Антимонопольного комитета стало известно, что возможность покупки "Астроинвест-Украина" рассматривала также Burisma Holdings Николая Злочевского.

Теги: #cadogan #продажа #астроинвест #украина
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