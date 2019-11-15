Экономика

20:51 15.11.2019

BofA Merrill Lynch повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 3,8%

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BofA Merrill Lynch повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 3,8%

BofA Merrill Lynch (BofAML) улучшил прогноз реального роста ВВП Украины в текущем году до 3,8% с уровня 3,2%, на котором он достаточно долго его сохранял.

По мнению аналитиков банка, в 2020-м году рост ВВП может замедлиться до 3,5% с учетом потенциального увеличения рисков для внедрения кардинальных реформ.

Эксперты BofAML отмечают, что остаются привержены длинной позиции в отношении ВВП-варрантов, указывая, что обновленный в отчете прогноз увеличивает справедливую стоимость этих бумаг (которые сейчас котируются на уровне около 93,5% от номинала – ИФ) примерно на 3 процентных пункта.

Как сообщалось, в октябре-2019 года Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2019-2021 годы: оценка реального роста экономики в текущем году повышена с 3% до 3,5%, в следующем – с 3,2% до 3,5% и в 2021 году – с 3,7% до 4%.

В обновленном макроэкономическом прогнозе правительство также повысило оценку роста экономики Украины в 2019 году с 2,8% до 3,5%, а в следующем году – с 3,3% до 3,7%. На 2021 и 2022 годы прогноз сохранен на уровне соответственно 3,8% и 4,1%.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

Теги: #прогноз #ввп
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