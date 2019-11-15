Экономика

19:46 15.11.2019

Бахматюк отвергает претензии Нацбанка в 29,3 млрд грн долга перед государством

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Бахматюк отвергает претензии Нацбанка в 29,3 млрд грн долга перед государством

Информация о задолженности владельца агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олега Бахматюка в размере 29,3 млрд грн перед государством не соответствует действительности и является манипуляцией, заявил сам Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина" и предложил привлечь международных советников для независимой оценки и выработки совместных решений по урегулированию долга.

"Вчера было 10 млрд грн, сегодня уже 30 млрд грн, а завтра будет 40 или 50 млрд. Это какая-то истерика со стороны Нацбанка. Это не долги Бахматюка, это обязательства банков, перед которыми есть задолженность бывшего акционера VAB Банка Максимова, есть долги заемщиков в Крыму, Донецке и Луганске и другие", – прокомментировал он по телефону обвинения НБУ.

Бахматюк указал, что в отношении его банка "Финансовая инициатива" действует решение суда о незаконном введении временной администрации.

Бизнесмен добавил, что из 7,7 млрд грн долгов его компаний перед госбанками, включенных Нацбанком в общую сумму 29,3 млрд грн, долги перед Ощадбанком и Укргазбанком реструктуризированы, а перед Укрэксимбанком находятся в состоянии реструктуризации.

"Их желание уничтожить больше, чем желание получить (возврат долгов – ИФ). 8 млрд грн – цифра, которая подъемная", – подчеркнул Бахматюк, напомнив, что официально направил Фонду гарантирования вкладов физлиц предложение о поэтапном погашении этой суммы по 1 млрд грн в год с внесением 500 млн грн гарантийного взноса.

Бизнесмен высказал мнение, что такие обвинения НБУ выдвигает, чтобы выгородить экс-работников Нацбанка, подозреваемых по делу о стабкредите VAB Банку на 1,2 млрд грн, в частности, первого замглавы НБУ Александра Писарука.

"Но не получится так, что Писарук хороший, когда давал кредит, а Бахматюк плохой, когда его брал. Все было сделано законно. Если Писарук не виновен, то и я невиновен", – подчеркнул Бахматюк.

Он также опроверг информацию о якобы выигранных Нацбанком судебных спорах по его личному поручительству. По словам бизнесмена, некоторые позитивные для НБУ решения приняты в отношении ряда объектов недвижимости, с которой Нацбанк теперь не знает что делать.

"Они выиграли птицефабрики, ликероводочный завод, но сами не знают, что с этим делать. Представьте себе: 500 тыс. курей сидят, что Нацбанк будет с этим делать?", – описал ситуацию владелец агрохолдингов, отметив, что такая политика ведет к обесцениванию залогов и потерям государства.

Он также указал, что в любом случае претензии в вялом исполнении решений судов нужно предъявлять не ему, а Государственной исполнительной службе.

Бахматюк также подверг резкой критике Нацбанк за неравенство подходов.

"Опубликуйте данные по всем должникам: начните с самого большого и закончите самым меньшим. Почему вы выделяете только Бахматюка? Всех напишите! Кто-то другой возвращает деньги? Я хотя бы пробую", – заявил экс-владелец VAB Банка и банка "Финансовая инициатива".

Он в очередной раз призвал Нацбанк и государство создать правила игры и сесть за стол переговоров для урегулирования долга путем его реструктуризации.

НБУ в пятницу опубликовал инфографику, в которой утверждает, что Бахматюк должен Фонду гарантирования вкладов 11 млрд грн, по кредитам рефинансирования центробанка – 10,6 млрд грн, трем госбанкам – 7,7 млрд грн. Нацбанк напомнил, что долг экс-собственника VAB банка и "Финансовой инициативы" по кредитам рефинансирования обеспечен его личным поручительством по погашению на общую сумму 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами компаний Бахматюка.

Центробанк добавил, что из свыше 50 поданных исков по состоянию на 15 ноября текущего года 19 судебных решений по договорам поручительства относительно банка "Финансовая инициатива" были приняты в пользу НБУ и вступили в законную силу, при этом нет ни одного решения относительно VAB банка.

Теги: #нбу #претензии #бахматюк
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