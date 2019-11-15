Экономика

18:44 15.11.2019

Президент подписал закон про анбандлинг "Нафтогаза" – замглавы ОП

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Президент подписал закон про анбандлинг "Нафтогаза" – замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

Ковалив подчеркнула, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Как сообщалось, 31 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Кроме того, в пятницу, 15 ноября, Рада устранила несогласованности с ЕС в законе об анбандлинге "Нафтогаза". "У нас есть определенные разногласия в украинском законодательстве относительно того, что такое газотранспортная система, включает ли она в себя подземные газохранилища. Одни законы говорят, что включают, другие говорят обратное. Поэтому в данном случае в рамках статьи 131 регламента мы предлагаем согласовать текст таким образом, чтобы в явной форме прописать, что 100% государственной собственности гарантируется и в газотранспортной системе и в подземных хранилищах газа", – пояснил глава профильного парламентского комитета Андрей Герус, выступая перед голосованием в парламенте.

Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Теги: #нафтогаз #газ #зеленский #гтс #анбандлинг
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