Киев выделит 83,4 млрд грн на развитие транспортной инфраструктуры города

Киевский городской совет проголосовал за выделение 83,4 млрд грн на развитие транспортной инфраструктуры города в 2019-2023 гг.

Как сообщила пресс-служба Киевгорсовета, соответствующее решение депутаты приняли 14 ноября.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть – 76,1 млрд – будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание традиционно будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", - цитирует пресс-служба и. о. директора Департамента транспортной инфраструктуры Ивана Шпилевого.

Кроме того, утвержденная программа предусматривает закупку более 400 ед. трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года.

Как сообщалось со ссылкой на советника мэра Киева Максима Бахматова, старт работы сети 4G в Киевском метрополитене планируется на первый квартал 2020 года.