Замгендиректора "Укроборонпрома" по цифровизации назначена экс-гендиректор "Майкрософт Украина" Васильева

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" назначил заместителем гендиректора по вопросам цифровизации и инноваций Надежду Васильеву, которая, в частности, до декабря 2017 года занимала должность генерального директора компании "Майкрософт Украина".

Согласно сообщению пресс-службы концерна, основной задачей нового руководителя этого направления является создание инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе "Укроборонпрома".

В числе основных направлений - цифровая трансформация предприятий-членов концерна, построение виртуализированного Совместного центра Компетенций с Научно-техническим советом с отраслевыми направлениями внутри, который должен усилить работу конструкторских бюро и предоставить возможность коммерциализировать инновации.

Помимо этого, в частности, планируется создание киберподразделения построения новых продуктов на основе данных или с их помощью.

В сообщении пресс-службы госконцерна отмечается, что Васильева - кандидат экономических наук, магистр международного права, закончила аспирантуру по маркетингу британского CIM и получила EMBA, является выпускницей американского МIТ по программе цифровой трансформации.

"Надежда - евангелист цифровой трансформации и опытный топ-менеджер международных компаний, среди которых Microsoft, Kyivstar и т.д. Ключевая задача Надежды - приблизить будущее и ликвидировать разрыв в технологическом отставании Укроборонпрома", - написал в Facebook о новом назначении заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.