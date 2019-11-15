Экономика

14:58 15.11.2019

IFC утвердил EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

1 мин читать
IFC утвердил EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

 Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка одобрила выделение государственному Укргазбанку (Киев) 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Согласно сообщению IFC, совет директоров корпорации одобрил это решение 11 ноября. В настоящее время готовится подписание необходимых документов.

В информации IFC указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Укргазбанк 25 ноября 2019 года проведет внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции. Согласно проекту решения, собрание также планирует предоставить совету банка полномочия утверждать другие условия кредитного договора.

Теги: #ifc #укргазбанк #займ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:09 14.11.2019
Укргазбанк презентовал НАБУ свыше 62 тысяч своих клиентов из малого и среднего бизнеса

Укргазбанк презентовал НАБУ свыше 62 тысяч своих клиентов из малого и среднего бизнеса

16:52 29.10.2019
Правительство договорилось с IFC о реализации проектов по поддержке ГЧП

Правительство договорилось с IFC о реализации проектов по поддержке ГЧП

17:49 24.10.2019
Укргазбанк - первый украинский представитель глобальных принципов ООН по ответственному банкингу

Укргазбанк - первый украинский представитель глобальных принципов ООН по ответственному банкингу

12:27 05.09.2019
IFC рассматривает EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

IFC рассматривает EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

18:39 04.09.2019
В Укргазбанке стартовала программа "Энергодом" для ОСМД

В Укргазбанке стартовала программа "Энергодом" для ОСМД

16:23 03.09.2019
Укргазбанк вошел в ТОП-20 "Самых успешных украинских брендов"

Укргазбанк вошел в ТОП-20 "Самых успешных украинских брендов"

17:05 29.08.2019
На Днепропетровщине открылась уникальная солнечная станция

На Днепропетровщине открылась уникальная солнечная станция

11:54 09.08.2019
ПриватБанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов"

ПриватБанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов"

17:16 30.07.2019
Чистая прибыль Укргазбанка в I полугодии выросла на 27,8%

Чистая прибыль Укргазбанка в I полугодии выросла на 27,8%

12:58 11.07.2019
Укргазбанк признали лучшим из устойчивого финансирования Новой Европы

Укргазбанк признали лучшим из устойчивого финансирования Новой Европы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада устранила несогласованности с ЕС в законе об анбандлинге "Нафтогаза"

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК завершил строительство Орловской ВЭС 100 МВт в Запорожской области

Рада устранила несогласованности с ЕС в законе об анбандлинге "Нафтогаза"

Реформа спиртовой отрасли приведет к формированию свободного рынка и привлечению новых технологий - "Укрводка"

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн

Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлять контракт на покупку газа после 2022г

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Писарук продолжит исполнять обязанности главы Райффайзен Банка Аваль

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

НБУ упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА