IFC утвердил EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка одобрила выделение государственному Укргазбанку (Киев) 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Согласно сообщению IFC, совет директоров корпорации одобрил это решение 11 ноября. В настоящее время готовится подписание необходимых документов.

В информации IFC указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Укргазбанк 25 ноября 2019 года проведет внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции. Согласно проекту решения, собрание также планирует предоставить совету банка полномочия утверждать другие условия кредитного договора.