Экономика

13:45 15.11.2019

Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн

2 мин читать
Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн

Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн, в том числе задолженность Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) - 11 млрд грн, Национальному банку Украины (НБУ) - 10,6 млрд грн, трем государственным банкам - 7,7 млрд грн.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ в Facebook в пятницу, долг экс-собственника VAB банка и банка "Финансовая инициатива" перед центробанком обеспечен его личным поручительством по погашению на общую сумму 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами компаний Бахматюка.

"Для того чтобы эти поручительства превратились в реальный возврат средств, НБУ подал против него и его компаний более 50 судебных исков", - сообщил регулятор.

Центробанк добавил, что по состоянию на 15 октября 19 судебных решений по договорам поручительства Бахматюка относительно банка "Финансовая инициатива" были приняты в пользу Нацбанка и вступили в законную силу, при этом нет ни одного решения относительно VAB банка.

"19 побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", - отметил регулятор.

Как сообщалось, НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным Нацбанка, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в ФГВФЛ и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и потребовал немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

21 мая 2019 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансовая инициатива". 22 мая ФГВФЛ начал процедуру его ликвидации сроком на два года – до 21 мая 2021 года.

Нацбанк отнес принадлежавший бизнесмену Олегу Бахматюку банк "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных еще 23 июня 2015 года, однако переход к его ликвидации затянулся в связи с длительными судебными баталиями о законности такого решения НБУ.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру активов (19,18 млрд грн) банк "Финансовая инициатива" занимал 16-е место среди 133 украинских банков.

По состоянию на 1 апреля 2019 года его суммарные активы составляли 22,03 млрд грн, тогда как чистые – 5,46 млрд грн. На эту дату в балансе в разделе обязательств числились средства клиентов на сумму 1,86 млрд грн, в том числе физлиц – 1,38 млрд грн., а задолженность перед Нацбанком составляла 7,71 млрд грн.

Теги: #vab_банк #бахматюк #финансовая_инициатива #долги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 15.11.2019
Суд без ареста обязал экс-первого замглавы НБУ Писарука в течение 5 дней внести залог 5 млн грн по делу VAB банка

Суд без ареста обязал экс-первого замглавы НБУ Писарука в течение 5 дней внести залог 5 млн грн по делу VAB банка

14:38 14.11.2019
ВАКС арестовал с альтернативой залога экс-замглаву правления VAB банка и еще двух подозреваемых по делу о стабкредите

ВАКС арестовал с альтернативой залога экс-замглаву правления VAB банка и еще двух подозреваемых по делу о стабкредите

15:52 13.11.2019
Экс-владелец VAB Банка Бахматюк отрицает получение подозрения и сговор с экс-замглавы НБУ Писаруком

Экс-владелец VAB Банка Бахматюк отрицает получение подозрения и сговор с экс-замглавы НБУ Писаруком

13:33 13.11.2019
НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка его экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву

НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка его экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву

12:47 13.11.2019
САП будет просить суд об аресте экс-первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

САП будет просить суд об аресте экс-первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

11:54 13.11.2019
Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского по делу VAB Банка

Суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского по делу VAB Банка

20:12 12.11.2019
Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

19:18 12.11.2019
Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

17:20 12.11.2019
НАБУ и САП планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку, допускают причастность других членов правления НБУ

НАБУ и САП планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку, допускают причастность других членов правления НБУ

15:56 12.11.2019
САП обвиняет перового зама Гонтаревой Писарука в сговоре с экс-владельцем VAB Банка Бахматюком

САП обвиняет перового зама Гонтаревой Писарука в сговоре с экс-владельцем VAB Банка Бахматюком

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

Oxford Ecоnomics улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,3% в 2020г

Рада упростила процедуру передачи дел от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлять контракт на покупку газа после 2022г

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Писарук продолжит исполнять обязанности главы Райффайзен Банка Аваль

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

НБУ упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте

Энергосообщество напоминает, что у Украины истекает время на принятие закона об НКРЭКУ

Oxford Ecоnomics улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,3% в 2020г

Рада упростила процедуру передачи дел от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС

Инвесторам в Украину стоит дождаться разрешения конфликта между Зеленским и Коломойским – аналитик Atlantic Council

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА