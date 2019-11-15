Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн

Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн, в том числе задолженность Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) - 11 млрд грн, Национальному банку Украины (НБУ) - 10,6 млрд грн, трем государственным банкам - 7,7 млрд грн.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ в Facebook в пятницу, долг экс-собственника VAB банка и банка "Финансовая инициатива" перед центробанком обеспечен его личным поручительством по погашению на общую сумму 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами компаний Бахматюка.

"Для того чтобы эти поручительства превратились в реальный возврат средств, НБУ подал против него и его компаний более 50 судебных исков", - сообщил регулятор.

Центробанк добавил, что по состоянию на 15 октября 19 судебных решений по договорам поручительства Бахматюка относительно банка "Финансовая инициатива" были приняты в пользу Нацбанка и вступили в законную силу, при этом нет ни одного решения относительно VAB банка.

"19 побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", - отметил регулятор.

Как сообщалось, НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным Нацбанка, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в ФГВФЛ и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и потребовал немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

21 мая 2019 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансовая инициатива". 22 мая ФГВФЛ начал процедуру его ликвидации сроком на два года – до 21 мая 2021 года.

Нацбанк отнес принадлежавший бизнесмену Олегу Бахматюку банк "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных еще 23 июня 2015 года, однако переход к его ликвидации затянулся в связи с длительными судебными баталиями о законности такого решения НБУ.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру активов (19,18 млрд грн) банк "Финансовая инициатива" занимал 16-е место среди 133 украинских банков.

По состоянию на 1 апреля 2019 года его суммарные активы составляли 22,03 млрд грн, тогда как чистые – 5,46 млрд грн. На эту дату в балансе в разделе обязательств числились средства клиентов на сумму 1,86 млрд грн, в том числе физлиц – 1,38 млрд грн., а задолженность перед Нацбанком составляла 7,71 млрд грн.