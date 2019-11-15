Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Цена газа из России для Украины должна быть на 20-25% ниже, чем цена газа из Европы, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу, заявил исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"20-25% - это не скидка, это нормальная цена, следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", – прокомментировал он в пятницу в Facebook слова президента РФ Владимира Путина о готовности снизить цену газа для Украины на 20-25%.

Витренко пояснил, что поскольку газ в Европу идет через Украину, то при прямых поставках в Украину "Газпром" меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине.

"Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от $3 млрд, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража", – подчеркнул представитель "Нафтогаза".

Он добавил, что у Украины есть возможность иметь такую "нормальную" цену если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. "Например, если будет разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России", – пояснил Витренко.

Представитель НАК добавил, что возможность иметь такую цену появится и если Украина наконец реализует свой потенциал увеличения добычи газа как из новых, так и существующих месторождений и будет эффективнее потреблять газ, перейдя от его импорта к экспорту.

"Скидку справедливо считать по отношению к уровню "цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии", – считает Витренко.

Он также отметил, что контракт с "Газпромом" имеет смысл только тогда, когда "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства, тогда как предметом длящихся в Стокгольмском арбитраже споров является как раз невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств.

"Заставлять нас отказаться от получения компенсации за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить "Газпром" от любых обязательств как по текущим, так и по новым контрактам. Какие тогда гарантии того, что мы получим то, о чем договорились?" – указал исполнительный директор "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что наилучшим доказательством того, что НАК не злоупотребляет своим правом обращаться в арбитраж за получением компенсации и что его требования не "абсурдны" является решение арбитража в пользу украинской компании, в том числе и арбитра, назначенного "Газпромом".

"Что касается "новых" исковых требований, которые мы недавно подали, то, во-первых, это встречные исковые требования (в ответ на иск "Газпрома"), и, во-вторых, "Нафтогаз" действовал в соответствии с приказом арбитражного трибунала, вынесенного уже давно, по которому "Нафтогаз" должен подавать такие встречные исковые требования до 1-го ноября", – ответил Витренко на упрек Путина.

По его мнению, продолжение спора в Стокгольме никак не должно угрожать продолжению транзита газа через Украину, так как "Газпрому" предлагается заключать новый контракт на транзит не с "Нафтогазом", а с газотранспортным оператором, отделенным от "Нафтогаза".