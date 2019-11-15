Писарук продолжит исполнять обязанности главы Райффайзен Банка Аваль

Экс-первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук позитивно оценил вердикт Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о его мере пресечения в деле VAB Банка, который позволяет ему продолжить исполнение обязанностей на должности главы правления Райффайзен Банка Аваль.

"Самое главное - я продолжаю исполнять свои обязанности главы Райффайзен Банка Аваль. Мне лично было приятно убедиться, что в Украине все-таки есть суд, который слышит аргументы", – сказал он журналистам, комментируя решение суда.

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей и отвел 5 дней на внесение этой суммы, обязав не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, тогда как прокурор просил более строгой меры: взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн грн.

"Наверняка мы можем сказать, что тот факт, что решением суда судья практически отказала стороне обвинения в их требованиях - оно значительно отличается, как вы видите, от того, что просила сторона обвинения. Наверное, это красноречиво," – сказал Писарук журналистам.

Он сообщил, что залог может быть внесен уже сегодня.

Глава правления Райффайзен Банка Аваль добавил, что уже в пятницу у него назначена клиентская встреча как у главы правления банка и сразу по завершению суда он туда направляется.

Писарук пришел в Нацбанк на должность первого замглавы НБУ по приглашению возглавлявшей тогда центробанк Валерии Гонтаревой, которая сейчас работает в Лондоне, отказывается приезжать на допросы прокуратуры по "делу Курченко" в Украине, считая обвинения против нее сфабрикованными, и предлагает дать показания в столице Великобритании.

Писарук имеет более чем 25 лет опыта работы в банковской сфере. Занимал должность первого заместителя главы НБУ до конца 2015 года. До прихода в НБУ был главой совета директоров ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (Россия, ING Group), а с января 2001 года по июнь 2007 года занимал должность главы правления "ИНГ Банк Украина". С июня 2016 года Писарук стал старшим экспертом Международного валютного фонда (МВФ) по финансовому сектору, а с октября этого года – главой правления "Райффайзен банк Аваль" - крупнейшего на украинском рынке банка с иностранным капиталом.