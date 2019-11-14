Рада упростила процедуру передачи дел от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС

Принятым Верховной Радой законопроектом №2249 вносятся изменения в закон о публичных закупках, упрощающие переход прав и обязанностей по договорам АО "Укртрансгаз" к новому оператору ГТС Украины - ООО "ОГТСУ".

За соответствующий законопроект в четверг в первом и втором чтении проголосовали 286 и 266 народных депутатов соответственно.

Законопроект разрешает новому оператору сроком на шесть месяцев заключать договора с "Укртрансгазом" без процедур закупки, что позволит ОГТСУ обеспечить беспрерывное предоставление услуг по транспортировке газа.

Кроме того, Рада в первом чтении поддержала 257 голосами законопроект №2359-1, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины в части освобождения от уплаты НДС операций по передаче имущества, находящегося в госсосбственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС, в т.ч. технологического газа.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.

Верховная Рада 31 октября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.