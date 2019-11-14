Экономика

18:31 14.11.2019

Инвесторам в Украину стоит дождаться разрешения конфликта между Зеленским и Коломойским – аналитик Atlantic Council

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Напряженность между бизнесменом Игорем Коломойским и президентом Украины Владимиром Зеленским возрастает, от исхода этого конфликта зависят отношения с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидания иностранных инвесторов, заявил аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Ситуация между Коломойским и Зеленским - чрезвычайно важное событие, исход которого мы увидим уже очень скоро. Если не в ближайшее время, то через два-три месяца. И от этого зависит и судьба соглашения (Украины – ИФ) с МВФ, и ожидания иностранных инвесторов. Я бы не стал инвестировать в Украину до разрешения этой ситуации", - сказал Аслунд в ходе "круглого стола" "Экономическое положение и вызовы в Украине" в Киеве в четверг.

По его мнению, интервью Коломойского для New York Times является "возмутительным", тем не менее "ставки сделаны".

"Напряженность между Коломойским и Зеленским растет. Я читал вчерашнее возмутительное интервью Коломойского для NYT. Ставки сделаны", - сказал эксперт.

Теги: #аслунд #зеленский #инвесторы #коломойский
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