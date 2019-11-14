Рада в 1-м чтении проголосовала законопроект о продаже земель государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2195 о реализации земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них исключительно на конкурентных началах через электронные аукционы.

За соответствующий законопроект на заседании 14 ноября проголосовали 262 народных депутата.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 30 октября 2019 года рекомендовал Раде принять законопроект №2195 о продаже земучастков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы в первом чтении.

Законопроект предусматривает с целью ограничения срыва аукционов увеличение размера гарантийного взноса, который не может составлять менее: 30% стартовой цены продажи земельного участка и 30% стартового размера годовой платы за пользование земучастком.

Подписание договора осуществляется автоматически при помощи электронных цифровых подписей; арендатор имеет преимущественное право на выкуп, если участвует в торгах; стартовая цена для государственных и коммунальных земель не может составлять менее нормативной денежной оценки (НДО).