Экономика

17:12 14.11.2019

Рост ВВП Украины в III кв. замедлился до 4,2% – Госстат

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Рост ВВП Украины в III кв. замедлился до 4,2% – Госстат

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2019 года составил 4,2% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше и составлял 4,6%, в первом квартале составил 2,5%.

Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны в третьем квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 0,7%.

Как сообщалось, в октябре-2019 года Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2019-2021 годы: оценка реального роста экономики в текущем году повышена с 3% до 3,5%, в следующем – с 3,2% до 3,5% и в 2021 году – с 3,7% до 4%.

Обновленный макроэкономический прогноз Министерства развития экономики также улучшил оценку роста экономики Украины в 2019 году с 2,8%, заложенных в майском макропрогнозе, до 3,5% (октябрь 2019 года).

Как указано в материалах на сайте министерства, консервативный сценарий развития экономики предусматривает рост реального ВВП в 2020 году на 3,7% вместо прежних 3,3%, однако оценка роста экономики в последующие два года не изменилась - в 2021-м рост экономики ожидается на уровне на 3,8%, в 2022-м – на 4,1%.

Теги: #украина #госстат #ввп
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