Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" №199-IX, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

"Закон имеет целью улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечение публичности предоставления таких услуг", - сказано в сообщении.

Документ, в частности, предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит в едином информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

"Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме. Оплату административных услуг в сфере строительства и штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности можно будет осуществлять с помощью электронной системы", - говорится в сообщении.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.

Вводится также идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.

"Имплементация закона обеспечит сокращение сроков предоставления админуслуг в сфере строительства, будет способствовать повышению качества их предоставления, снижению коррупционных рисков при предоставлении таких услуг, обеспечит публичность в сфере строительства. Также реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство",- резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, 17 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № (№1081).