Экономика

16:32 14.11.2019

Верховная Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект о землях обороны

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Верховная Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект о землях обороны

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0855 "Об использовании земель обороны" о повышении эффективности использования выделенных земельных участков.

За это решение проголосовало 334 народных депутата.

Согласно законопроекту, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны Украины.

"Единственное изменение: исключается согласование с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти", - пояснил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельным отношениям Николай Сольский (фракция "Слуга народа").

Теги: #земля #минобороны #рада
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