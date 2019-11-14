Экономика

16:07 14.11.2019

Совет НБУ переизбрал главой Данилишина

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Совет НБУ переизбрал главой Данилишина

Богдан Данилишин переизбран главой Совета Национального банка Украины (НБУ).

Такое решение принял совет на заседании в Киеве в четверг, сообщается на сайте центробанка.

Заместителем главы Совета избран Василий Фурман.

Совет также утвердил смету административных расходов НБУ, одобренный правлением и аудиторским комитетом, однако другая информация о смете отсутствует.

Как сообщалось, ранее дважды голоса на заседании Совета по вопросу переизбрания его главы распределялись в соотношении 4:4 после того, как совет покинул заместитель главы Тимофей Милованов в связи с назначением министром экономики. Верховная Рада на этой неделе утвердила вместо него членом совета Виталия Шапрана.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в заседании в четверг не участвовал Николай Каленский, который находится под домашним арестом по делу VAB Банка.

Теги: #данилишин #нбу #нацбанк
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