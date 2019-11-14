Экономика

14:52 14.11.2019

Ryanair в январе 2020г запустит рейсы из Херсона в Катовице

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Ryanair в январе 2020г запустит рейсы из Херсона в Катовице

Ирландский лоу-костер Ryanair (Дублин) с 15 января 2020 года запустит прямые авиарейсы из Херсона в Катовице (Польша).

Как указывается в системе бронирования авиакомпании, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Длительность полета - два часа.

Стоимость одного билета без багажа - от EUR19,27.

Фактическим оператором станет входящая в группу Ryanair польская бюджетная авиакомпания Buzz (ранее - Ryanair Sun).

Как сообщалось, ранее Ryanair объявил о начале полетов из Херсона в польский Краков и в Вену (Австрия).

Херсон стал пятым городом в Украине, из которого осуществляет полеты ирландский лоу-костер.

Ryanair намерена в 2020г нарастить пассажиропоток на украинских рейсах на 33% более чем до 2,1 млн чел.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоу-кост выполнял рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы, затем анонсировала полеты из Херсона.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2 тыс. перелетов в/из 236 аэропортов. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Теги: #херсон #ryanair #польша #авиарейсы
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