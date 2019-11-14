Экономика

14:32 14.11.2019

Рада приняла в целом госбюджет-2020

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Рада приняла в целом госбюджет-2020

 Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год, проект закона №2000 в целом поддержали 280 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"В этом бюджете заложены намного более значительные средства на инфраструктуру, медицину, образование, не уменьшены, а увеличены расходы на местное самоуправление. При этом все трансферты и субвенции местным бюджетам, в том числе ГФРР, субвенция на соцэкономическое развитие и субвенция на ОТГ, больше, чем в прошлом году. И вы сегодня своим голосованием еще добавили 7 млрд грн из Дорожного фонда", – отметила министр финансов Оксана Маркарова с трибуны парламента в четверг.

Как сообщалось, доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает 1,2 млрд грн на создание Бюро финансовых расследований, на финансирование разработки и реализации государственных инвестиционных проектов предлагается выделить 1,84 млрд грн, в частности в сфере здравоохранения – 772,5 млн грн, транспортной инфраструктуры – 390 млн грн, охраны окружающей среды – 190 млн грн, образования – 180 млн грн.

Помимо этого проект госбюджета предусматривает 52,76 млн грн на финансирование Агентства по управлению государственным долгом.

В целом доходы проекта госбюджета на 2020 год предусмотрено в размере 1,84 трлн грн, что на 14,18 млрд грн больше по сравнению с проектом госбюджета, подготовленного к первому чтению. В том числе доходы общего фонда предлагается предусмотреть в 965,9 млрд грн, что на 11,9 млрд грн больше, чем было заложено в предыдущем документе.

Расходы проекта госбюджета предлагается определить в 1,18 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,053 трлн грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается установить в размере 94,275 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда – 72,365 млрд грн.

Теги: #бюджет #рада #закон
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