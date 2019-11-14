Верховная Рада приняла закон с поправками в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия закона о государственном бюджете на 2020 год.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект закона 2144 во втором чтении поддержали 282 народных депутатов при необходимым 226 народных депутатов.

Законопроект предусматривает создание Долгового агентства, которое будет координироваться Кабинетом министров через министра финансов. Глава агентства получает полномочия в сфере государственных заимствований и управления госдолга, свидетельствует текст законопроекта, тогда как на данный момент полномочия по формированию и реализации управления госдолгом и гарантированным госдуарством долгом относятся к компетенции Минфина.

"Парламент принял одно из ключевых решений в сфере управления государственным долгом. Создание Долгового агентства – ответ на вызовы времени и следствие анализа текущей ситуации, что соответствует лучшим международным практикам. Внедрение агентской модели управления как наиболее эффективной будет способствовать улучшению качества и расширению возможных инструментов долговой политики", – цитирует пресс-служба Минфина заместителя министра финансов Василия Шкуракова.

Долговое агентство сможет использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью и платежеспособностью с начала бюджетных периодов, обеспечив эффективное сипользование временно свободных средств по формированию дополнительных доходов бюджета, отметили в Минфине.

Народные депутаты подали 258 поправок ко второму чтению, из которых комитет по вопросам бюджетом поддержал 85.

Помимо этого, в ходе обсуждения народные депутаты поддержали поправку, согласно которой поступления от акциза на топлива перераспределяются из Дорожного фонда в местные бюджеты, причем после перерыва народные депутаты к ней не возвращались.

Закон также позволяет по решению Кабмина, согласованному с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, совершать заимствования свыше объема, определенного для текущего года в законе о госбюджете, для финансирования госбюджета в следующем году.