Экономика

13:44 14.11.2019

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС практически в исходном виде - Минэкономики

2 мин читать
Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС практически в исходном виде - Минэкономики

Бундестаг принял законопроект, вносящий в законодательство ФРГ изменения в соответствии с поправками к газовой директиве ЕС, практически в исходном виде, сообщила пресс-служба министерства экономики и энергетики ФРГ.

Законопроект касается в первую очередь газопровода "Северный поток 2", он распространяется на этот газопровод, но дает ему возможность претендовать на исключения, которые должны будут быть согласованы с национальным регулятором ФРГ, сообщили "Интерфаксу" в свою очередь в пресс-службе экономического комитета бундестага.

"Правительство в своем законопроекте предложило реализацию европейской газовой директивы один к одному. Запрос, вносящий изменения, поданный коалиционными фракциями на прошлой неделе, ничего в этом не меняет. Речь идет только о редакторской правке", - указали в министерстве.

После утверждения бундестагом закон должен согласовать бундесрат, как ожидается, это произойдет 29 ноября.

Принятие закона приветствовал министр экономики Германии Петер Альтмайер.

"Закон реализует европейский компромисс, над которым мы вместе с Францией и Еврокомиссией, а также вместе с другими странами-членами ЕС активно работали в феврале этого года", - указал министр. По его словам, закон определяет обновленные правила регулирования внутреннего рынка ЕС.

"И здесь впредь действуют предпосылки к разграничению собственности, доступу третьих сторон, выплаты и прозрачность в случае, если газопроводы проходят в территориальных и прибрежных водах стран-членов ЕС. Так мы обеспечим баланс между нашей заинтересованностью в обеспечении энергобезопасности газопроводов для импорта газа и необходимостью защиты потребителей и конкурентоспособности других", - указал Альтмайер.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Теги: #газ #минэкономики #директива #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 14.11.2019
Украина приветствует принятие Бундестагом ФРГ поправки к газовой директиве ЕС - Гончарук

Украина приветствует принятие Бундестагом ФРГ поправки к газовой директиве ЕС - Гончарук

19:45 13.11.2019
Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

19:37 13.11.2019
Кабмин надеется, что немецкий парламент сегодня проголосует за изменения в энергетическое законодательство в полном соответствии с газовой директивой ЕС

Кабмин надеется, что немецкий парламент сегодня проголосует за изменения в энергетическое законодательство в полном соответствии с газовой директивой ЕС

12:11 13.11.2019
Бундестаг, как ожидается, в среду проголосует по газовой директиве ЕС

Бундестаг, как ожидается, в среду проголосует по газовой директиве ЕС

09:51 13.11.2019
Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод по выпуску электрокаров

Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод по выпуску электрокаров

22:26 12.11.2019
Немецкий парламент рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС

11:25 12.11.2019
ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

11:25 12.11.2019
Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

19:14 11.11.2019
Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий в "нормандской четверке" – Кремль

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий в "нормандской четверке" – Кремль

18:29 11.11.2019
"Нафтогаз" увеличит в ноябре цену на газ для населения на 14,7%

"Нафтогаз" увеличит в ноябре цену на газ для населения на 14,7%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Энергоатом" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций

Миссия МВФ начала свою работу в Киеве 14 ноября

Украина в 2020г прогнозирует почти трехкратный рост импорта э/э при небольшом снижении ее производства

Украина в 2020г планирует занять на внешних рынках $4,9 млрд

Предприятия "Нафтогаза" за 10 мес. перечислили в госбюджет 90 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк обжалует решение Северного апелляционного хозсуда, которым признаны недействительными условия кредитных договоров с компаниями экс-владельцев

"Энергоатом" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций

Миссия МВФ начала свою работу в Киеве 14 ноября

Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

Украина в 2020г прогнозирует почти трехкратный рост импорта э/э при небольшом снижении ее производства

Отсутствие девелоперской активности в Одессе может привести к дефициту офисных площадей – UTG

Украина в 2020г планирует занять на внешних рынках $4,9 млрд

Предприятия "Нафтогаза" за 10 мес. перечислили в госбюджет 90 млрд грн

Группа Cereal Planet за 9 мес. сократила чистую прибыль в 2,2 раза

"Укрзализныця" намерена передать Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА