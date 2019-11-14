Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС практически в исходном виде - Минэкономики

Бундестаг принял законопроект, вносящий в законодательство ФРГ изменения в соответствии с поправками к газовой директиве ЕС, практически в исходном виде, сообщила пресс-служба министерства экономики и энергетики ФРГ.

Законопроект касается в первую очередь газопровода "Северный поток 2", он распространяется на этот газопровод, но дает ему возможность претендовать на исключения, которые должны будут быть согласованы с национальным регулятором ФРГ, сообщили "Интерфаксу" в свою очередь в пресс-службе экономического комитета бундестага.

"Правительство в своем законопроекте предложило реализацию европейской газовой директивы один к одному. Запрос, вносящий изменения, поданный коалиционными фракциями на прошлой неделе, ничего в этом не меняет. Речь идет только о редакторской правке", - указали в министерстве.

После утверждения бундестагом закон должен согласовать бундесрат, как ожидается, это произойдет 29 ноября.

Принятие закона приветствовал министр экономики Германии Петер Альтмайер.

"Закон реализует европейский компромисс, над которым мы вместе с Францией и Еврокомиссией, а также вместе с другими странами-членами ЕС активно работали в феврале этого года", - указал министр. По его словам, закон определяет обновленные правила регулирования внутреннего рынка ЕС.

"И здесь впредь действуют предпосылки к разграничению собственности, доступу третьих сторон, выплаты и прозрачность в случае, если газопроводы проходят в территориальных и прибрежных водах стран-членов ЕС. Так мы обеспечим баланс между нашей заинтересованностью в обеспечении энергобезопасности газопроводов для импорта газа и необходимостью защиты потребителей и конкурентоспособности других", - указал Альтмайер.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.