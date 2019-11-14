Экономика

12:26 14.11.2019

Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

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Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов Украины за выделение 1 млрд грн на выплату заработных плат и погашения задолженности перед шахтерами.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовской области перечислено 1 млрд грн. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников", - написал президент на своей странице в Facebook в четверг.

Он отметил, что люди всегда были и будут приоритетом, а обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины.

"Спасибо всем, кто присоединился к решению этого вопроса!", - добавил Зеленский.

Теги: #шахтеры #зеленский #задолженность #зарплаты
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