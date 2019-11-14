Отсутствие девелоперской активности в Одессе может привести к дефициту офисных площадей – UTG

Средневзвешенный уровень вакантности в бизнес-центрах (БЦ) Одессы сокращается и по состоянию на начало сентября 2019 года составил 4,6%, отсутствие девелоперской активности на рынке города может привести к дефициту качественных офисных площадей, сообщила консалтинговая компания UTG (Киев).

"Несмотря на повышенный спрос на офисные помещения и снижение вакантности на рынке офисной недвижимости в Одессе, на данный момент строительство новых профессиональных бизнес-центров не ведется", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" старший аналитик UTG Оксана Гаврилевич.

По данным UTG, новое предложение на рынке офисной недвижимости в Одессе представлено открытым в 2018 году офисным центром класса "В" (GLA– 2,5, тыс. кв. м) по ул.Большой Арнаутской.

Как отмечают аналитики компании, средневзвешенный уровень вакантности на сентябрь-2019 в классе "А" составил 5,4%, в классе "В" - 3,8%, в классе "С" - 5,3%.

Средневзвешенная арендная ставка (без учета НДС, коэффициента площадей общего пользования), составляет $12,6/кв.м/мес. (класс "А" - $15, класс "В" - $9,2, класс "С" - 5,3%). Наивысшие ставки аренды характерны для центрального делового и Приморского районов.

По информации эксперта UTG, в структуре поглощения офисных помещений преобладают предприятия оптовой и розничной торговли (20,7%), сельского, лесного и рыбного хозяйств (19,9%) и недвижимости (10,3%). При этом IT-компании занимают лишь 3,1% одесских офисов.

По данным консалтинговой компании, в Одессе функционирует 91 бизнес-центр, среди которых – 14 класса "А" (24% общего предложения, или 85,6 тыс. кв. м), 38 класса "В" (56,2%, или 200,6 тыс. кв.м). "При этом количество объектов класса "А" приближается к порогу насыщения", – считает Гаврилевич.

Совокупная арендуемая площадь офисов составляет 375 тыс. кв. м, что соответствует показателю 369,7 кв.м/тыс. жителей. При этом около 48,5% (или 173 тыс. кв. м) всех офисных помещений в Одессе морально и технически устарели, так как были введены в эксплуатацию до 2008 года.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на ноябрь 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.