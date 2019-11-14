Предприятия "Нафтогаза" за 10 мес. перечислили в госбюджет 90 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-октябре 2019 года уплатили в государственный бюджет 89,8 млрд грн налогов и дивидендов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили около 14% общих доходов госбюджета за десять месяцев 2019 года.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в госбюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на 27,2% больше, чем в 2017 году. В частности, дивиденды были выплачены на сумму 29,5 млрд грн, рентные платежи – 28,5 млрд грн, НДС – 37,4 млрд грн, налог на прибыль – 23,9 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.