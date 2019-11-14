Украина приветствует принятие Бундестагом ФРГ поправки к газовой директиве ЕС - Гончарук

Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Германии Газовой директивы Европейского Союза, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Twitter.

"Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы Евросоюза 1: 1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 13 ноября Бундестаг в среду принял поправки к Газовой директиве Евросоюза, направленной на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории Евросоюза - теперь газопроводы третьих Евросоюза - и касается, таким образом, в первую очередь российского "Северного потока 2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.