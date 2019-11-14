Экономика

10:24 14.11.2019

"Укрзализныця" намерена передать Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки

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"Укрзализныця" намерена передать Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки

 АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции "Дарница" в Киеве.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова в четверг, это один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

"До принятия закона "О концессии", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него современный вокзал с торгово-развлекательными площадями на левом берегу Киева.

В УЗ напомнили: первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве была завершена в январе 2007 года. Незавершенным остается строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей), открытой автостоянки с подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщалось, директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский в октябре 2019 года заявлял, что не видит экономической целесообразности достраивать Дарницкий вокзал в Киеве.

Ранее, в 2013 году, Министерство инфраструктуры Украины и Государственное территориальное отраслевое объединение "Южно-Западная железная дорога" заявляли о намерениях привлечь инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве по ул.Привокзальная, 3.

Тогда ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства составляла, согласно документации, 1,793 млрд грн в соответствии с технико-экономическим обоснованием, утвержденным распоряжением правительства №758 от 19 сентября 2007 года.

Теги: #концессия #дарницкий_вокзал #укрзализныця
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