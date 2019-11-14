Экономика

10:11 14.11.2019

Власти Харькова выкупили недвижимость у 90% владельцев в зоне строительства метро

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Власти Харькова выкупили недвижимость у 90% владельцев в зоне строительства метро

Власти Харькова выкупили недвижимость у 131 из 144 юридических и физических лиц, владеющих объектами в зоне строительства метро от ст. м. "Метростроителей" до ст.м."Одесская".

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента регистрации Олега Дробота.

"По результатам переговоров, 131 владелец, или 90%, заключили на добровольных началах соглашения с городским советом, который стал собственником этих объектов. На выкуп и сопроводительные расходы, связанные с правомочными действиями, затратами на переезд и т.п., из городского бюджета было израсходовано почти 145 млн грн", - говорится в сообщении.

По словам Дробота, более 100 владельцев (80%), купили другие объекты недвижимости.

Сейчас мэрия судится с 13 владельцами, которые не согласны с предложенной выкупной ценой. Как сообщил Дробот, есть объекты жилой недвижимости, где цена расходится в 100 тыс. грн, а есть владельцы коммерческой недвижимости, которые хотят получить в два раза больше. Экспертизы по установлению стоимости этих объектов сейчас проводит Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса.

Директор департамента также подчеркнул, что строительство новых станций метро начнется не раньше, чем будут выкуплены все объекты.

Теги: #метро #строительство #харьков
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