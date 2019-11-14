Экономика

10:10 14.11.2019

Минюст намерен обязать регистраторов недвижимости проходить дополнительную авторизацию через Google Authentificator - Дубилет

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Минюст намерен обязать регистраторов недвижимости проходить дополнительную авторизацию через Google Authentificator - Дубилет

Министерство юстиции Украины для борьбы с рейдерством ввело дополнительную опцию авторизации регистраторов недвижимости через Google Authentificator, а вскоре может сделать ее обязательной, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона. Взломать компьютер и смартфон одновременно фактически невозможно", - написал Дубилет в "Фейсбуке" в четверг.

Одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов).

"Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы... Интересно, что если никакого взлома не было и регистратор сам пошел на незаконное действие, он мог всегда сказать, что его компьютер взломали", - пояснил он.

Ранее для борьбы с этим государство планировало обязать регистраторов устанавливать сложный программно-аппаратный комплекс, что повлекло бы значительные расходы. При этом банковский опыт показывает, что эффективное противодействие таким злоумышленникам может оказать аутентификация через SMS-пароль, пояснил министр.

"Приблизительно такими аргументами я убедил коллег свернуть дорогую программу защиты и вместо это сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо трат на SMS-пароли я предложил Google Authentificator. К счастью, он бесплатный", - указал Дубилет.

Он добавил, что второй фактор авторизации является лишь опцией, но вскоре Минюст намерен сделать его обязательным.

 

Теги: #недвижимость #дубилет #рейдерство #кабмин
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