Кабмин надеется, что немецкий парламент сегодня проголосует за изменения в энергетическое законодательство в полном соответствии с газовой директивой ЕС

Украина получила максимальные заверения в том, что нормы Европейского союза будут в полном объеме и без исключений отражены в немецком Законе об энергетике, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство Украины ожидает, что немецкий парламент сегодня проголосует за изменения в энергетическое законодательство в полном соответствии с газовой директивой ЕС. Таким образом, что Европейское законодательство, принятое в консенсусе между всеми членами ЕС, будет распространяться на все газовые проекты в ЕС, в том числе на "Северный поток-2", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что за последнюю неделю были проведены ряды переговоров с немецкими и европейскими коллегами. "Мы получили максимальные заверения в том, что нормы ЕС будут в полном объеме без исключений отражены в немецком Законе об энергетике", - подчеркнул Гончарук.

Кроме того, украинская сторона ожидает, что и независимый энергетический регулятор Германии, на который возложено практическое выполнение этого закона, также будет действовать "в строгом соответствии с буквой и духом соответствующей директивы ЕС".

"На днях мы получили поддержку и полное понимание такой позиции и в Европейской комиссии. … В то же время Украина продолжает стоять на позициях, что "Северный поток-2" - это российский геополитический проект, который несет вред энергетической безопасности Европы, уменьшает конкуренцию на рынках Европы и усиливает зависимость европейских потребителей от одного поставщика", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что Кабмин будет прилагать максимум усилий для противодействия агрессии России на энергетическом фронте.

Как сообщалось, Бундестаг 13 ноября планирует рассмотреть поправки к газовой директиве ЕС. Это законопроект о внесении поправок в энерго-экономический закон ФРГ для принятия на национальном уровне газовой директивы ЕС.

Сама директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС - теперь газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним газопроводам ЕС - и касается, таким образом, в первую очередь российского "Северного потока 2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила.

В минувшую пятницу бундестаг не смог принять этот закон. Голосование шло ночью, около 1.45 субботы фракция правой партии "Альтернатива для Германии" которая придерживается ярко выраженной пророссийской позиции, усомнилась в наличии кворума и затребовала поименного голосования.

В ходе него выяснилось, что было подано 133 голоса при необходимых для кворума 355 голосов. В соответствии с уставом заседание было прекращено, а решение вопроса - перенесено.