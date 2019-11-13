Экономика

19:07 13.11.2019

Набсовет КЖРК поручил временно исполнять обязанности предправления его заму

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Набсовет КЖРК поручил временно исполнять обязанности предправления его заму

Наблюдательный совет (НС) ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) поручил временно исполнять обязанности председателя правления его заместителю Александру Капуке.

Как сообщило ПАО "КЖРК" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение набсовет принял на своем заседании 7 ноября текущего года.

Срок полномочий Капуки на должности врио предправления - до 1 декабря 2019 года.

Капука ранее работал в ПриватБанке, в частности, занимал должность руководителя департамента проектного бюджетирования. После национализации банка перешел на работу в КЖРК.

Работавший на должности предправления КЖРК в течение 17 лет и 6 месяцев Федор Караманец скончался 21 октября 2019 года.

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".

Теги: #кадры #руда #кривой_рог
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