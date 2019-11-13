Экономика

18:06 13.11.2019

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 24,31 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 24,31 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 24,3100 грн/$1 с 24,4275 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,30-24,32 грн/$1, тогда как Нацбанк на 14 ноября установил официальный курс 24,315588 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 13 ноября укрепился до 24,3182 грн/$1 с 24,4634 грн/$1.

Теги: #курс #гривна
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