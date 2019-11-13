Мининфраструктуры намерено в 2020 г. отремонтировать 4 судоходных шлюза

Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2020 году отремонтировать четыре шлюза для обеспечения безопасности судоходства, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Развитие речных перевозок позволит разгрузить дороги и защитить их от разрушения, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест за счет увеличения заказов для украинских судостроительных компаний", - сказал он во время презентации планов на ближайшие пять лет в Харькове во вторник.

Министр заявил, что за следующие пять лет речные перевозки должны вырасти в три раза.

По его мнению, важным звеном, которое замыкает речные, железнодорожные и автомобильные перевозки в Украину являются именно морские порты.

"Именно здесь, в портах Ольвия и Херсон реализуются первые концессионные проекты. На очереди Мариуполь, Николаев, Одесса, и паромный комплекс в морском порту Черноморск. Такой формат государственно-частного партнерства позволит привлечь в отрасль необходимы инвестиции и обеспечить достойные условия труда для людей", - подчеркнул Владислав Криклий.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины предлагает перенаправлять 1% средств из Дорожного фонда в год на развитие внутренних водных путей.

Согласно программе правительства, Кабинет министров Украины за ближайшие пять лет намерен построить и модернизировать 15 глубоководных причалов, а также провести капитальный ремонт шлюзов.