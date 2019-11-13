"Укрпошта" начала процедуру закупки электроэнергии по рамочным соглашениям

АО "Укрпошта" начало прием заявок на участие в рамочном соглашении на поставку электроэнергии.

Как сообщила пресс-служба компании, прием заявок на участие в рамочном соглашении на закупку электроэнергии стартовал 7 ноября 2019 года и продлится до 9 декабря.

"Укрпошта" ежемесячно потребляет от 3 до 5 млн кВт-ч э/э в зависимости от сезона, и наше рамочное соглашение рассчитано на 12 месяцев - до начала 2021 года. Ценовые колебания на этом рынке (как в сторону удорожания, так и удешевления) требуют короткого периода отбора поставщика и согласования лучшей цены. И именно рамочное соглашение отвечает таким требованиям государственных заказчиков лучше. С ее помощью мы сможем закупить электроэнергию по лучшей на момент отбора рыночной цене", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по закупкам компании Александра Находа.

По его словам, подписание соглашения планируется на средину января 2020 года, а первый отбор - провести в начале февраля на поставку в марте. Далее планируется проводить проводить отборы каждые два-три месяца в зависимости от стабильности рынка. Участники, которые будут отвечать объявленным требованиям, смогут стать участниками сделки, а затем участвовать в отборах на поставку отдельных объемов электроэнергии.

В целом "Укрпошта" намерена закупить по рамочным соглашением 50 млн. КВт-ч для нужд всех своих объектов во всех областях страны. Услуги распределения внутри областей всем операторам оплачиваются по отдельным договорам.

Как отмечается в сообщении, общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления составляет 120 млн грн с НДС. Конкретные цены закупки будут определяться на соответствующих аукционах при отборе поставщика среди участников рамочного соглашения.

Как сообщалось, АО "Укрпошта" отобрало ООО "Экотехноинвест" для поставки 1 млн куб. м газа для отопления по цене 5,285 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м.