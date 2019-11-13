Экономика

12:11 13.11.2019

Бундестаг, как ожидается, в среду проголосует по газовой директиве ЕС

3 мин читать
Бундестаг, как ожидается, в среду проголосует по газовой директиве ЕС

Бундестаг в среду планирует рассмотреть во втором и третьем чтении поправки к газовой директиве ЕС и проголосовать по ним, сообщила "Интерфаксу" представитель парламентской пресс-службы Зилке Диркес.

"Всегда на один закон планируются три чтения. После первого чтения текст передается в комитеты, они его оценивают и возвращают для рассмотрения на пленарном заседании. Сегодня запланированы второе, третье чтение и голосование", - сказала Диркес.

Ранее в пресс-службе Бундестага "Интерфаксу" сообщили, что первое чтение законопроекта 19/13443 (поправки к закону об электро- и энергообеспечении Energiewirtschaftsgesetz ( EnWG) для принятия на национальном уровне газовой директивы ЕС) уже состоялось. Второе и третье чтения законопроекта были внесены в повестку заседания Бундестага в среду вне очереди.

Сама директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС - они должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним газопроводам ЕС - и касается, таким образом, в первую очередь российского "Северного потока 2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила.

На прошлой неделе газета Bild и агентство Bloomberg сообщили, что правительство канцлера Ангелы Меркель якобы хочет сделать послабления в законе 19/13443 специально для "Северного потока 2" и изменить определение понятия "сдачи в эксплуатацию" проекта. Якобы это позволит считать, что проект "Газпрома" был завершен до 23 мая 2019 года, а поэтому в его отношении должны действовать прежние, облегченные правила. Представитель министерства экономики ФРГ Штефан Ролле назвал это "полной ерундой".

В минувшую пятницу Бундестаг не смог принять этот закон. Голосование шло ночью, около 1:45 (3.45 мск) субботы фракция правой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ), которая придерживается ярко выраженной пророссийской позиции, усомнилась в наличии кворума и затребовала поименного голосования. В ходе него выяснилось, что было подано 133 голоса при необходимых для кворума 355 голосов. В соответствии с уставом, заседание было прекращено, а решение вопроса - перенесено.

Днем ранее фракция АДГ подала запрос под названием "Обеспечить энергообеспечение Германии - защитить "Северный поток 2" от санкционной политики", в котором призвала правительство ФРГ "принять все необходимые меры для того, чтобы защитить задействованные в проекте "Северный поток 2" фирмы от санкций США".

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Теги: #газ #ес #директива
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 13.11.2019
Евросоюз поддерживает земельную реформу в Украине

Евросоюз поддерживает земельную реформу в Украине

22:26 12.11.2019
Немецкий парламент рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС

19:00 12.11.2019
Замруководителя ОП Жовква обсудил с советником президента Еврокомиссии Броком вопросы энергетической безопасности Европы

Замруководителя ОП Жовква обсудил с советником президента Еврокомиссии Броком вопросы энергетической безопасности Европы

15:42 12.11.2019
В ЕС назвали разведение сил в пилотных участках на Донбассе обнадеживающим сигналом и ожидают активных позитивных шагов от РФ

В ЕС назвали разведение сил в пилотных участках на Донбассе обнадеживающим сигналом и ожидают активных позитивных шагов от РФ

14:54 12.11.2019
Зеленский подписал закон о приближении таможенного законодательства Украины к стандартам ЕС в вопросе защиты интеллектуальной собственности

Зеленский подписал закон о приближении таможенного законодательства Украины к стандартам ЕС в вопросе защиты интеллектуальной собственности

12:16 12.11.2019
Дата министерской встречи ЕС-Украина-РФ по газу не определена - Еврокомиссия

Дата министерской встречи ЕС-Украина-РФ по газу не определена - Еврокомиссия

11:59 12.11.2019
Европейские рынки акций растут на фоне надежд на отсрочку пошлин на автомобили из ЕС

Европейские рынки акций растут на фоне надежд на отсрочку пошлин на автомобили из ЕС

11:28 12.11.2019
Эрдоган предлагает странам ЕС пересмотреть отношение к Турции

Эрдоган предлагает странам ЕС пересмотреть отношение к Турции

11:25 12.11.2019
ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

11:25 12.11.2019
Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 14 ноября

Правление НБУ готово выступить поручителем экс-работников Нацбанка в деле VAB банка

НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии

Урожай зерновых в Украине в 2019г предварительно составит 74 млн тонн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпошта" начала процедуру закупки электроэнергии по рамочным соглашениям

Инфляция в Германии в октябре осталась на уровне 0,9% - окончательные данные

Украинский индекс межбанковских ставок

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13 ноября

Продажи De Beers в ноябре выросли на 31%, настроение покупателей улучшается

В Украине есть 12 теневых способов обхода моратория на продажу земли – замминистра экономики

Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод по выпуску электрокаров

Милованов: Сегодня исторический день - Рада рассмотрит земельную реформу

Минфин понизил ставку по 2-летним валютным ОВГЗ до 4,25%

ВБ рекомендует принять обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках" и проект закона об усилении полномочий НКЦБФР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА