Экономика

11:32 13.11.2019

Инфляция в Германии в октябре осталась на уровне 0,9% - окончательные данные

1 мин читать

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре выросли на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции соответствуют сентябрьским и являются минимальными с ноября 2016 года.

Потребительские цены увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на аналогичную величину в сентябре.

Цены, рассчитанные по национальным стандартам, в октябре выросли на 1,1% в годовом выражении и увеличились на 0,1% в помесячном.

Все четыре показателя совпали как с предварительной оценкой, так и с прогнозами рынка.

В еврозоне в целом, по предварительным данным, потребительские цены в октябре повысились на 0,7% в годовом выражении, что является минимумом с ноября 2016 года. Окончательные данные будут опубликованы 15 ноября, и аналитики ожидают подтверждения предварительной оценки.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 14 ноября

Правление НБУ готово выступить поручителем экс-работников Нацбанка в деле VAB банка

НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии

Урожай зерновых в Украине в 2019г предварительно составит 74 млн тонн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский индекс межбанковских ставок

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13 ноября

Продажи De Beers в ноябре выросли на 31%, настроение покупателей улучшается

В Украине есть 12 теневых способов обхода моратория на продажу земли – замминистра экономики

Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод по выпуску электрокаров

Милованов: Сегодня исторический день - Рада рассмотрит земельную реформу

Минфин понизил ставку по 2-летним валютным ОВГЗ до 4,25%

ВБ рекомендует принять обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках" и проект закона об усилении полномочий НКЦБФР

Принятый закон об УБДИ откроет Украине доступ к лучшему финансированию со стороны международных финансовых институтов - ЕИБ

Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 14 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА