Инфляция в Германии в октябре осталась на уровне 0,9% - окончательные данные

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре выросли на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции соответствуют сентябрьским и являются минимальными с ноября 2016 года.

Потребительские цены увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на аналогичную величину в сентябре.

Цены, рассчитанные по национальным стандартам, в октябре выросли на 1,1% в годовом выражении и увеличились на 0,1% в помесячном.

Все четыре показателя совпали как с предварительной оценкой, так и с прогнозами рынка.

В еврозоне в целом, по предварительным данным, потребительские цены в октябре повысились на 0,7% в годовом выражении, что является минимумом с ноября 2016 года. Окончательные данные будут опубликованы 15 ноября, и аналитики ожидают подтверждения предварительной оценки.