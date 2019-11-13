Экономика

11:30 13.11.2019

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13 ноября

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Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 13 ноября 2019 года.

Официальный курс на 13 ноября – 24,461896 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39
на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92
на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87
на 01.11 809771.79 337061.03 337032.22 25969.84 9867.99 99840.72
на 11.11 807283.52 337063.30 332073.18 26421.08 9711.22 102014.74
на 12.11 807330.11 337063.30 332190.30 26464.74 9720.26 101891.51
на 13.11 807091.92 337063.30 331858.34 26423.78 9712.80 102033.70

Данные: НБУ

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