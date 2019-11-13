Экономика

09:40 13.11.2019

Милованов: Сегодня исторический день - Рада рассмотрит земельную реформу

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Милованов: Сегодня исторический день - Рада рассмотрит земельную реформу

Народные депутаты Украины на пленарном заседании в среду рассмотрят земельную реформу - комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящий из 10 различных составляющих, написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Сегодня исторический день - в Верховной Раде будут рассматривать земельную реформу. Мы все знаем, что рынок земли в Украине "серый", "черный", какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Он есть, но не для всех. Для "избранных", - написал Милованов в среду утром.

Министр подчеркнул, что земельная реформа не имеет никакого отношения к снятию моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.

"Это комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящие из 10 различных составляющих. Дерегуляция, анти-рейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка", - пояснил он.

Милованов также рассказал, что с помощью спутниковых съемок и алгоритмов глубокого машинного обучения уже проведена инвентаризация всех земель и того, что на ней выращивается. Благодаря этому теперь нельзя будет не платить налоги или обрабатывать землю, полученную самозахватом.

Министр экономики также добавил, что власти страны меняют "самый коррумпированный орган в сфере земельных отношений".

"Госгеокадастр в понедельник отчитался о результатах работы за 2 месяца. Они сделали за это короткое время больше, чем до этого было сделано за 28 лет. И сделают еще больше, чтобы мы не имели хаоса в кадастрах и каждый украинец имел доступ к информации о земле. Добавлены информационные слои водных охранных зон, лесов и тому подобное. Открытые данные приказов и согласований. Я верю, что прозрачность - лучшее лекарство против коррупции и неэффективности", - написал Милованов.

Помимо этого глава Минэкономики пояснил заложенные в законодательную инициативу норму о возможности покупки земель гражданами иностранных государств.

"Относительно "страшилок" об иностранцах. В проекте закона закладывается переходный период до 1 января 2024г - юрлица с бенефициарами-иностранцами покупать землю не смогут. А мы сейчас строим систему мониторинга конечного владельца, чтобы нельзя было покупать землю через подставных лиц", - рассказал он.

По словам Милованова, теневой оборот земли в Украине, связанный мораторием, не дает стране развиваться, а его объем пока достигает 10 млрд гривень.

"Землю передают в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Только за последние 2 года под такие условия сдано 460 тыс. га земли! Украинец получает за это копейки, пока его земля истощается и становится со временем ненужной", - написал он.

При этом глава Минэкономики подчеркнул , что предлагаемая властями реформа оборота земли даст толчок развитию экономики, запустит инвестиции на село и в перерабатывающую отрасль.

Теги: #рынок_земли #земельная_реформа #милованов
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