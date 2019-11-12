Экономика

18:23 12.11.2019

ВБ рекомендует принять обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках" и проект закона об усилении полномочий НКЦБФР

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ВБ рекомендует принять обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках" и проект закона об усилении полномочий НКЦБФР

Всемирный банк (ВБ) рекомендует Верховной Раде в дополнение к закону о "сплите" принять законопроект №2284 "О внесении изменений в некоторые законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов", а также законопроект о защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала для дальнейшего реформирования финансового сектора.

Соответствующие положения содержит письмо директора ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен к главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"ВБ приветствует одобрение закона о "сплите" №79-IX (12 сентября 2019 года) относительно надзора за небанковским финансовым сектором. Внедрение этой важной реформы требует определенных дополнительных законодательных и подзаконодательных актов", - указано в тексте письма.

Кахконен добавила, что наиболее важными из них являются проект закона № 2284 "О внесении изменений в некоторые законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" и проекта закона об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР - ИФ) - раньше проект закона №6303.

Она отметила, что законопроект №2284 хорошо разработан и готов к принятию в первом чтении, добавив, что эксперты ВБ еще не закончили его детальное изучение, поэтому они могут найти дополнительные технические замечания, которые будут учтены между первым и вторым чтением.

По мнению Кахконен, принятие, в свою очередь, проекта закона №6303 предоставит возможность для более быстрых шагов для обеспечения стабильности финансового рынка и защиты интересов инвесторов.

"Мы считаем, что успешная имплементация новых стандартов защиты инвестиций и введение эффективных механизмов финансовых рынков, предусмотренных двумя упомянутыми законами, является ключевым условием эффективного надзора и правильного регулирования финансового рынка", - отмечено в сообщении.

Помимо этого, ВБ также подтвердил готовность предоставлять последующую техническую помощь НКЦБФР относительно мер, связанных разными аспектами имплементации закона о "сплите".

Как сообщалось, 18 октября группа из пяти депутатов фракции "Слуга народа" по итогам обсуждения в НКЦБФР законопроекта №9035 "О деривативах и финансовых рынках" зарегистрировала обновленный законопроект №2284 "О внесении изменений в некоторые законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов".

Проект закона, предполагающий финансовую независимость НКЦБФР за счет участников рынка "О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" №6303 был зарегистрирован в Верховной Раде 6 апреля 2017 года. А 17 мая 2018 года Рада отправила этот законопроект на повторное первое чтение.

12 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон "о сплите" - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг №1069-2, инициированный народными депутатами Даниилом Гетманцевым и Александром Дубинским.

Теги: #нкцбфр #законопроект #всемирный_банк #финрынок
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